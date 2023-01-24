السوداني: إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى إليها حكومتنا

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى إليها حكومتنا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، أن "السوداني استقبل مساء اليوم الثلاثاء، أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعدداً من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء الديانة الإيزيدية".

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان "كبير الاعتزاز والتقدير لهذا الطيف العراقي الكريم وتضحياته"، مؤكداً "حرص الحكومة على صيانة التنوّع الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به شعبنا العراقي، بوصفه عنصر قوّة وتلاحم وتماسك".

وأوضح السوداني أن "إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة"، مشيراً إلى أن "الإعمار وتقديم الخدمات كفيل ببسط الاستقرار في المنطقة".

وبين المكتب الإعلامي أن "الأمير حازم تحسين بك نقل لرئيس مجلس الوزراء، شكر أبناء الديانة الإيزيدية إزاء قرار تمليك الأراضي في سنجار، بعد طول معاناة وتعطيل امتدّ لعقود طويلة، وقدّم الوفد الدعوة إلى السوداني لزيارة سنجار ومعبد لالش، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتلبيتها قريباً واللقاء بأصحاب المواقف البطولية".