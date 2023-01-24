منوعات

بالصور | مناطيد الهواء الساخن تزين سماء "شاتو دوكس" في سويسرا

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف مدينة شاتو دوكس الثلجية الهادئة في سويسرا مهرجان مناطيد الهواء الساخن الذي يجذب أنظار الآلاف من المتفرجين وعشاق الطيران.

ويحلق 60 منطادا مكسوا بالألوان الزاهية في السماء من أحد أودية مدينة شاتو دوكس الذي يشتهر بأجوائه المثالية للطيران.

وتشارك 15 دولة بمناطيد في الاحتفال الذي سيستمر لمدة تسعة أيام.

وقال توماس سبيلدورين قائد أحد مناطيد الهواء الساخن اليوم الثلاثاء "الشيء المميز في الطيران في شاتو دوكس هو أنه يمكننا الإقلاع في الصباح والتحليق في اتجاه واحد، وفي فترة ما بعد الظهر تبدأ الرياح في تغيير اتجاهها".

وألغيت بعض رحلات مناطيد الهواء أمس الاثنين بسبب رياح قوية غير معتادة لكنها استؤنفت اليوم الثلاثاء.

222525
222525
222525
222525

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف