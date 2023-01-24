بالصور | مناطيد الهواء الساخن تزين سماء "شاتو دوكس" في سويسرا

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف مدينة شاتو دوكس الثلجية الهادئة في سويسرا مهرجان مناطيد الهواء الساخن الذي يجذب أنظار الآلاف من المتفرجين وعشاق الطيران.

ويحلق 60 منطادا مكسوا بالألوان الزاهية في السماء من أحد أودية مدينة شاتو دوكس الذي يشتهر بأجوائه المثالية للطيران.

وتشارك 15 دولة بمناطيد في الاحتفال الذي سيستمر لمدة تسعة أيام.

وقال توماس سبيلدورين قائد أحد مناطيد الهواء الساخن اليوم الثلاثاء "الشيء المميز في الطيران في شاتو دوكس هو أنه يمكننا الإقلاع في الصباح والتحليق في اتجاه واحد، وفي فترة ما بعد الظهر تبدأ الرياح في تغيير اتجاهها".

وألغيت بعض رحلات مناطيد الهواء أمس الاثنين بسبب رياح قوية غير معتادة لكنها استؤنفت اليوم الثلاثاء.