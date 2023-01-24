سنجار ومشاكل أربيل - بغداد على طاولة مباحثات نيجيرفان بارزاني وديكارلو

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو جملة من الملفات، بضمنها الوضع في سنجار والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن الجانبين بحثا الوضع في إقليم كوردستان والجهود التي تبذلها الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات ومفوضية الانتخابات، بالإضافة مناقشة مسار العلاقة بين أربيل وبغداد والحرب على الإرهاب، وأوضاع الإيزيديين ومنطقة سنجار.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على دور الأمم المتحدة في العراق سواء من ناحية العمل عن قرب مع الجهات المعنية أو في إقليم كوردستان، أو في العراق، بوصفها شريكاً يساعد في تمهيد الأرضية الملائمة لحل المشاكل وحماية الاستقرار والسلام في البلاد.

وأشار الاجتماع إلى العلاقة بين أربيل وبغداد والأجواء الإيجابية الأخيرة التي تمخضت عن الحوار بين الطرفين، والجهود الرامية لحل مشاكلهما، ولا سيّما الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز وتوزيع الإيرادات، وأكدا أن ذلك سيساعد في استقرار البلاد وأمنها.

واتفق الجانبان على أهمية تنفيذ الاتفاق السياسي للقوى التي شكّلت الحكومة وتطبيق منهاجها الوزاري، كذلك شددا على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للمضي في مكافحة داعش وبخاصة في مناطق المادة 140.

وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الوضع في سنجار، حسبما جاء في بيان رئاسة الإقليم.