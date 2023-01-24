سیاسة

سنجار ومشاكل أربيل - بغداد على طاولة مباحثات نيجيرفان بارزاني وديكارلو

أشار الاجتماع إلى العلاقة بين أربيل وبغداد والأجواء الإيجابية الأخيرة التي تمخضت عن الحوار بين الطرفين
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان نيجيرفان بارزاني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو جملة من الملفات، بضمنها الوضع في سنجار والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن الجانبين بحثا الوضع في إقليم كوردستان والجهود التي تبذلها الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات ومفوضية الانتخابات، بالإضافة مناقشة مسار العلاقة بين أربيل وبغداد والحرب على الإرهاب، وأوضاع الإيزيديين ومنطقة سنجار.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على دور الأمم المتحدة في العراق سواء من ناحية العمل عن قرب مع الجهات المعنية أو في إقليم كوردستان، أو في العراق، بوصفها شريكاً يساعد في تمهيد الأرضية الملائمة لحل المشاكل وحماية الاستقرار والسلام في البلاد.

وأشار الاجتماع إلى العلاقة بين أربيل وبغداد والأجواء الإيجابية الأخيرة التي تمخضت عن الحوار بين الطرفين، والجهود الرامية لحل مشاكلهما، ولا سيّما الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز وتوزيع الإيرادات، وأكدا أن ذلك سيساعد في استقرار البلاد وأمنها.

واتفق الجانبان على أهمية تنفيذ الاتفاق السياسي للقوى التي شكّلت الحكومة وتطبيق منهاجها الوزاري، كذلك شددا على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للمضي في مكافحة داعش وبخاصة في مناطق المادة 140.

وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الوضع في سنجار، حسبما جاء في بيان رئاسة الإقليم.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى إقليم كوردستان
  6 ساعات
العراق

"ليست سياسية".. السفيرة الأمريكية تكشف أسباب "تقلبات الدولار" في العراق
  6 ساعات
کوردستان

بالفيديو | وفد المنتخب العراقي يصل إلى أربيل
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف