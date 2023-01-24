أنقرة تستدعي سفير هولندا بعد حادثة تمزيق المصحف الشريف في لاهاي

أربيل (كوردستان 24)- استدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، سفير هولندا في أنقرة بعدما مزّق شخص مناهض للإسلام نسخة من المصحف الشريف في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وقال البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وتمّ تصوير قيادي هولندي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، الأحد، واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي وهو يمزّق صفحات نسخة من المصحف الشريف قبل أن يدوسها برجليه.

وأعلن التلفزيون الهولندي العام "إن أو إس"، أنّ الشرطة المحليّة منعته من إحراق المصحف.

والثلاثاء أعربت الرياض وأبوظبي عن إدانتهما الشديدة لواقعة تمزيق المصحف في لاهاي، محذّرتين من خطورة مثل هكذا خطوات استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية".

وفي أبوظبي، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنّ "دولة الإمارات أدانت بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا".

وأتت هذه الواقعة في لاهاي غداة إحراق متطرّف آخر مناهض للإسلام مصحفاً خلال تظاهرة نظّمها أمام السفارة التركية في ستوكهولم، السبت، احتجاجاً على موقف أنقرة من عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وأثار إحراق المصحف في ستوكهولم غضب تركيا التي قال رئيسها رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه لم يعد بإمكان السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي، الاعتماد على "دعم" بلاده بعد هذه الحادثة.