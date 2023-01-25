وعد ففكرة ثم واقع.. فيلم وثائقي يعرض تصدير المنتجات المحلية لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- عرضت قناة كوردستان 24 الفضائية، فيلما وثائقيا يوم الثلاثاء، يطرح كيفية تحول تصدير المنتجات الزراعية المحلية في إقليم كوردستان الى الخارج، من فكرة الى حقيقة عملية.

وتعد عملية تصدير المنتوج المحلي للإقليم الى خارج البلاد، إحدى الخطط الاستراتيجية للتشكيلة الحكومية التاسعة، في مسعى لدعم وتسويق المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لبيعها.

ويظهر في الفيلم الوثائقي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وهو يشاهد احتجاجات مزارعي الإقليم عام 2017 وهم يتلفون منتجاتهم الزراعية كونها لا تدر عليهم واردات مادية كافية، بل تسبب خسارات مادية لهم.

ويعرب مسرور بارزاني عن حزنه لهذه المشاهد، لتبدأ من هنا فكرة إيجاد أسواق خارجية للمنتوج الزراعي المحلي، حيث بدأ رئيس الحكومة بالفعل رحلة دبلوماسية للبحث عن هذه الأسواق الخارجية.

وفي الفيلم يتحدث المزارعون من كل مناطق كوردستان، من زاخو وحتى حلبجة بمحافظة السليمانية، عن نوعية المحاصيل الزراعية وجودتها وضرورة إيجاد طرق كفيلة بتسويقها.

ويعرض الفيلم الوثائقي في جزء آخر الجهود التي بذلها رئيس حكومة الإقليم وزياراته ولقاءاته، في سبيل الإيفاء بالوعود التي قطعها للمزارعين، وتوفير أسواق تستقبل منتجات الإقليم.

وبالفعل وللمرة الأولى تم تصدير رمان حلبجة وزاخو إلى الخارج، حيث شرع هذا التصدير بوابة جديدة لمزارعي إقليم كوردستان وفلاحيه.

وقال مسرور بارزاني في وقت سابق "تمكنا من تصدير محاصيل إقليم كوردستان إلى الخارج لأول مرة... هذا وعد قطعناه من قبل، ونحمد الله على ما حققناه".

وأشار إلى إرسال أولى الشحنات إلى الخليج، وهي ليست سوى البداية على حد تعبيره، وفي المراحل المقبلة، سيتم تصدير العنب والتفاح والعسل إلى الخارج.

كما لفت مسرور بارزاني إلى أن منتجات إقليم كوردستان تعرض الآن في العديد من أسواق دول الخليج، مؤكدا ان التواصل مع أوروبا مستمر لتسويق منتجات الإقليم، مضيفاً "تحدثنا مع الأوروبيين بهذا الصدد لنتمكن من تصدير منتجاتنا المحلية".

ومن شأن عرض منتجات الإقليم في الأسواق الخارجية الإقليمية، أن يكون مصدراً آخر للدخل وتعزيز القطاع الزراعي.

وبموجب العقود التي تم توقيعها سيصدر إقليم كوردستان 2000 طن من الرمان الى الخارج، وقد تم حتى الآن بالفعل تصدير أكثر من 500 طن، حيث يتم توريده الى أربع دول وهي قطر والكويت والإمارات وبريطانيا، وفق ما افاد مسؤول في زراعة حلبجة.

واضاف "نخطط لجعل رمان إقليم كوردستان ماركة عالمية، وفي السنوات القادمة سنصدر إلى مناطق أخرى، بشرط استيفاء شروط الجودة والطعم والمقاييس المطلوبة".

يشار إلى أن الرمان يتم تصديره بواسطة الشحنات عبر المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران والمحافظات العراقية.