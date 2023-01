واشنطن ترصد 15 مليون دولار لمن يدلي بهذه المعلومات!

أربيل (كوردستان 24)- رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلوماتٍ عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.

وغرّد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أمس الثلاثاء، على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".

وتساءلت "هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟"، في إشارةٍ إلى اعتراض الأسطول الأميركي في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري، سفينة صيد على متنها كمية من الأسلحة.

وقالت القيادة المركزية حينها، إن 2116 بندقية هجومية كانت على متن السفينة أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.

وتابع البرنامج عبر حسابه في تويتر "نعرض مكافأة لحد 15 مليون دولار لمعلومات عن شبكات الحرس الثوري المالية".

وفرضت الأمم المتحدة منذ عام 2014، حظراً على نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.

ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها الأسلحة المتنوّعة والذخائر وغيرها من العتاد الحربي إلى الميليشيات الحوثية عبر البحر.

وغالباً ما يرصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، مبالغ مالية ضخمة بهدف التوصّل إلى شخصياتٍ مهمة لها صلة بتنظماتٍ إرهابية.

حيث سبق له أن رصد مكافآت للتوصل إلى زعيم القاعدة أسامة بن لادن ومساعده إيمن الظواهري وقياديين آخرين في التنظيم.

وفيما بعد، خصص مكافآت مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، ولاحقاً لمن خلفوه في قيادة التنظيم.

وكثيراً ما تنجح الولايات المتحدة في مساعيها بالوصول إلى تلكم الشخصيات، كما حدث مع بن لادن والبغدادي والظواهري وغيرهم، نتيجة "خيانة" بعض المقربين منهم، طمعاً بالأموال المرصودة لرؤوس هؤلاء.

القيادة المركزية الأمريكية تحبط عملية تهريب لاكثر من 2000 بندقية هجومية قادمة من إيران

