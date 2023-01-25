سیاسة

احتجاجات مرتقبة أمام "المركزي" العراقي اليوم ضد ارتفاع سعر الدولار

author_image سوار أحمد
العراق بغداد سعر الدولار احتجاجات

أربيل (كوردستان24)- من المترقب أن تخرج مظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وما نجم عنه من اضطراب شديد في الأسواق المحلية، والارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية.

ودعت في الأيام الماضية، شخصيات ومنصات قريبة من "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، وأخرى محسوبة على "حراك تشرين" الاحتجاجي، المواطنين إلى الاحتجاج أمام مبنى البنك المركزي وسط بغداد، اليوم الأربعاء، بسبب تداعيات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، وارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ويشتكي معظم تجار الجملة في أسواق بغداد من الكساد الذي يضرب الأسواق، وانحسار عمليات البيع والشراء منذ أسابيع؛ ما قد يكون حافزاً مضافاً للاستجابة إلى الخروج والمشاركة في المظاهرات.

ومن المتوقع أن تتعامل حكومة السوداني، مع الاحتجاجات بحذر شديد، لتجنب حدوث مواجهات وإصابات من شأنها أن تعمّق النقمة الشعبية، وتزيد من حدتها في الأيام المقبلة.

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