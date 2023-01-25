طقس العراق.. أمطار وثلوج خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وفي اقسامها الغربية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول تدريجياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم يتحسن تدريجياً بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً بعد الظهر ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وفرصة لهطول الثلوج على اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ، فيما سترتفع عدة درجات في المنطقة الجنوبية".