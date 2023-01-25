بعضهم من دولةٍ عربية.. بريطانيا تقرُّ باختفاء مئات الأطفال المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- أقرّت المملكة المتحدة باختفاء 200 قاصر من طالبي اللجوء الواصلين إلى أراضيها بمفردهم، خلال الأشهر الـ 18 الفائتة.

وقال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك أمام البرلمان، إن 13 من هؤلاء القصّر دون سن الـ 16 عاماً، بينهم فتاة.

يأتي ذلك، بعد نشر الصحافة البريطانية تقريراً قالت فيه إن طالبي اللجوء الصغار "خطفتهم عصابات إجرامية" خارج فنادق يقيمون فيها في برايتون بجنوب إنجلترا.

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في غضون ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها لم تتلق أي تقارير عن خطف أشخاص من فنادق في برايتون، لكنها تلقت بلاغاً عن صعود طفلين يقيمان في أحد الفنادق إلى سيارة قريبة في مايو أيار الماضي.

وأكدت أنها أوقفت السيارة "على الطريق السريع، واعتقلت رجلين بشبهة الاتجار بالبشر، ونُقل 3 ركاب صغار ووضعوا تحت رعاية وزارة الداخلية".

وقال الوزير البريطاني"من بين 4,600 طفل غير مصحوب بذويه ممن تم إيوائهم في فنادق منذ يوليو تموز 2021، كان هناك 440 حالة احتفاء، ولا يزال 200 طفل مختفي".

وأشار إلى أن 88% من المفقودين هم مواطنون ألبان، والباقي 12٪ من أفغانستان، مصر ، الهند، فيتنام، باكستان، وتركيا.

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من جانبها، ألقت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، باللوم على المتاجرين بالبشر في ردها على البرلمان.

وقالت "يُنقل الأطفال حرفياً من خارج المبنى، ويختفون ولا يُعثر عليهم، يأخذهم التجار من الشارع"، بحسب CNN.

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بالمقابل، ألقى جينريك باللائمة على زيادة عبور مراكب المهاجرين للقنال الإنجليزية إلى بريطانيا، وهو ما لم يترك "بديلًا" أمام الحكومة لأن تستخدم "فنادق متخصصة" لإيواء القًصر بداية من التاريخ المشار إليه.

وقال "عندما يُفقَد أي طفل، تتحرك عدة جهات إلى جانب الشرطة والسلطات المحلية ذات الصلة، العديد ممن فُقِدوا يتم تعقبهم".