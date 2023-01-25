سیاسة

الإعلام الأمني: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق الإعلام الامني الاستخبارات اعتقال خلية ارهابية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر في محافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية، أنَّ "عملية استخبارية عالية الدقة نفذها أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين ( بجريمة الارهاب)".

وبينت أن "احدهم عمل بصفة إداري في داعش الإرهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على أموال تعود لداعش، فيما اشترك المتهمون الاخرون معه من خلال تزوير المستمسكات الثبوتية والقيام بتلك العمليات المالية".

وأضاف البيان، أنه "جرى التحقيق معهم من قبل ضباط اختصاص باشراف القضاء واتخذت بحقهم الإجراءات أصوليا".

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