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السفير الكندي : النظام التربوي في العراق منهار

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السفير الكندي في العراق
السفير الكندي في العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن السفير الكندي في العراق كريكوي كاليكان أن النظام التربوي في العراق منهار ويحتاج الى إعادة النظر فيه  

وقال السفير الكندي في العراق عبر حسابه في تويتر إن التربية والتعليم حق مشروع ،لكن بسبب الصراعات والخلافات الموجودة وعلى مدى عقود لم تحدث أي تطوير في القطاع التربوي لذلك تعرض هذا النظام الى الانهيار .

وأوضح كاليكان،على الحكومة العراقية الاهتمام بالنظام التربوي وبأسرع وقت كي يتسنى لجميع الاطفال الاستفادة من خدمات تربوية عالية المستوى .

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