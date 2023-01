السفير الكندي : النظام التربوي في العراق منهار

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن السفير الكندي في العراق كريكوي كاليكان أن النظام التربوي في العراق منهار ويحتاج الى إعادة النظر فيه

وقال السفير الكندي في العراق عبر حسابه في تويتر إن التربية والتعليم حق مشروع ،لكن بسبب الصراعات والخلافات الموجودة وعلى مدى عقود لم تحدث أي تطوير في القطاع التربوي لذلك تعرض هذا النظام الى الانهيار .

وأوضح كاليكان،على الحكومة العراقية الاهتمام بالنظام التربوي وبأسرع وقت كي يتسنى لجميع الاطفال الاستفادة من خدمات تربوية عالية المستوى .

Education is a human right, but decades of conflict and under-investment have destroyed Iraq's education system. Immediate & sustained investments in education by the Government of #Iraq are desperately needed to ensure all children have access to quality education. #EducationDay