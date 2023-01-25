قرارات المحكمة الفيدرالية لاعلاقة لها بـمستحقات كوردستان البالغة 400 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24 )- قال مصدر في المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الاربعاء 25 كانون الثاني 2023 أن قرارات المحكمة الجديدة التي أصدرتها اليوم ليست لها علاقة مستحقات أقليم كوردستان والبالغة 400 مليار دينار عراقي إنما متعلقة بألغاء قرارات حكومة الكاظمي .

ووفقا لبيان المحكمة الاتحادية العراقية العليا وتلقت كوردستان 24 نسخة منه وجاء فيه : ان قرار المحكمة الفيدرالية الجديدة يخص إلغاء قرارات حكومة مصطفى الكاظمي ، وفقا للمصدر الذي لم يرد ذكر اسمه أن هذه القرارات ليست لها علاقة بارسال مستحقات اقليم كوردستان البالغة 400 مليار دينار التي وافق مجلس الوزراء العراقي الحالي ارسالها.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء العراقي بتاريخ ( 13 كانون الاول 2022 ) قرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني صرف 400 مليار دينار عراقي لاقليم كوردستان لشهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 2022 .