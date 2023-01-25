اقتصاد

إنشاء شارع مزدوج في مدينة كلار بمبلغ 813 مليون دينار

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شعار حكومة أقليم كوردستان
شعار حكومة أقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - تقوم  وزارة البلديات والسياحة،فی حكومه‌ أقلیم كوردستان بتنفيذ مشروع إنشاء شارع مزدوج في مدينة كلار، حيث دخل مرحلة التنفيذ. وتبلغ تكلفة المشروع 813 مليون دينار على ميزانية تنمية المحافظات، وستشرف على تنفيذه رئاسة بلدية كلار.

ويبلغ طول مشروع الشارع الثلاثيني المزدوج 1080 متراً، مع إنشاء رصيف ومجاري وميزات عديدة أخرى. ومع الانتهاء من المشروع سيستفيد منه أهالي جميع الأحياء الأربعة: أندازياران ورزكاري والأنفال وكرميان في مدينة كلار.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل الشوارع الداخلية والرئيسية في المدن والأقضية والنواحي في عموم كوردستان .

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