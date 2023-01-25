سیاسة

وزير الدفاع السويدي يكشف لكوردستان24 تفاصيل "الاجتماع الأمني" الأوروبي

استضافت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي الوزير جونسون
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کوردستان أوروبا بال جونسون

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم الأربعاء عن تفاصيل الاجتماع الأمني في البرلمان الأوروبي.

واستضافت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي الوزير جونسون، وطرحت عليه جملة من الأسئلة بشأن القضايا الأمنية والدفاعية.

وقال جونسون في حديث لكوردستان 24، إن الجلسة تناولت ملفات مهمة، ومن بينها تعزيز الأمن في الدول الأوروبية ومخاطر الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الاتفاق بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

وترأست اجتماع اليوم رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويس التي قالت لكوردستان 24 الأسبوع الماضي إن المعركة ضد داعش لم تنته، والبرلمان الأوروبي يضع هذا الملف ضمن أولوياته.

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