مجتمع

توضيح من التربية بشأن "تحريف حديث نبوي" في أسئلة امتحانية

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) أكدت وزارة التربية العراقية اليوم الاربعاء، 25  كانون الثاني 2023 خضوع إحدى نماذج الاسئلة الامتحانية في إحدى مدارس محافظة الانبار، إلى "تزوير وتزييف"، باطلاق وصف "حديث نبوي" على جملة اعتيادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في إيضاح لوسائل الاعلام  إنه "إشارة الى الصورة التي نُشرت هذا اليوم عن وجود حديث نبوي مكذوب في اسئلة إمتحانية بمدرسة الكرمة التابعة لتربية الأنبار خلال امتحانات نصف السنة للصف الرابع الإبتدائي"، مبينًا أن "نسخة الأسئلة المنشورة مُزورة وفيها تحريف واضح، والاسئلة الحقيقية على الجنب الآخر كما هو واضح، قام المزور بتغيير كلمة "العبارة التالية" الى "الحديث النبوي".

واضاف أن الوزارة "تحتفظ بحقها القانوني في مُلاحقة من يقوم بتزوير الحقيقة وتحريفها بهدف استهداف الثقة بالعملية التربوية والتقليل منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

النسخة المزورة
النسخة المزورة
النسخة الاصلية
النسخة الاصلية

 

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