سیاسة

القنصل البريطاني الجديد : سأبذل كل الجهود لتطوير علاقات أقليم كوردستان وبريطانيا

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نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل البريطاني الجديد
نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل البريطاني الجديد
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث رئيس أقليم كوردستان والقنصل البريطاني الجديد في أقليم كوردستان المساعدات البرطانية للاقليم

نشر الموقع الرسمي لرئاسة أقليم كوردستان اليوم الاربعاء 25 كانون الثاني 2023 ان نيجيرفان بارزاني رئيس أقليم كوردستان أستقبل روزي كيف القنصل الجديد لبريطانيا في كوردستان ، وتمنى لها النجاح في مهام عملها الجديد .

وبعد الترحيب بها عبر رئيس الاقليم عن دعمه الكامل لنجاح عملها في أقليم كوردستان مبديا عن شكره لجهود بريطانيا والمساعدات التي تقدمها لكوردستان في جميع المجالات .

من جانبها  عبرت ، كيف عن سعادتها ببدء عملها في الاقليم موكدة أنها ستبذل كل جهودها في سبيل تطوير علاقات بلادها مع أقليم كوردستان في شتى المجالات مبدية إستعدادها لاي نوع من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أقليم كوردستان

وأكدا الجانبان رغبتهما في تطوير العلاقات بين الطرفين واستمرار المساعدات بين بريطانيا واقليم كوردستان .

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