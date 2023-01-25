التربية الاتحادية وتربية أقليم كوردستان تنسقان لعقد مؤتمر تربوي لدول الجوار والخليج

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الأربعاء، 25 كانون الثاني الاتفاق مع وزارة تربية إقليم كردستان على عقد مؤتمر تربوي لدول الجوار والخليج، يدعم جهود إعادة العراق لمكانته العلمية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية الاتحادي إبراهيم نامس الجبوري التقى وزير تربية إقليم كردستان ئالان حمه سعيد والوفد المرافق له بحضور وزير ممثلية إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية فارس عيسى عبد الكريم، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الملف التربوي من أجل تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، حيث رحّب الوزير الاتحادي بالوفد الزائر، شاكراً موقف حكومة الإقليم المساند لأهلهم النازحين أثناء فترة داعش".

وشدد الجبوري أثناء حديثه، بحسب البيان، على "أهمية الانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تقدم وتطور في الملف التربوي العراقي بشكل عام"، مستعرضاً "المنجزات المتحققة في تربية الإقليم من خلال تجربة قاعدة البيانات التربوية و التي ترتكز على تسوية الملاكات إلكترونياً دون الرجوع إلى الزيارات الميدانية من أجل استحداثها في وزارة التربية الاتحادية والتي بدورها ستُحدث نقلة نوعية على مستوى المديريات العامة للتربية في المحافظات".

وبينت الوزارة، أن "الطرفين اتفقا على عقد مؤتمر تربوي يضم دول الجوار والخليج لفتح أفق الانطلاق نحو التطور والتكنولوجيا المعرفية الحديثة وإعادة العراق إلى مكانته العلمية المشرقة".

وأضافت، أنه "طرحت على طاولة الحوار العديد من القضايا التي تخص نقل الملاكات التدريسية وتوحيد المناهج العلمية بالإضافة إلى التعاون في ملف الاختبارات الدولية حيث تم تشكيل أربع لجان متخصصة للوصول إلى الحالة الإدارية والعلمية المثلى، وشكر الوفد الكردي وزارة التربية الاتحادية على استقبالها وتكريمها للزائرين".