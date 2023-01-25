وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية يصل إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الأربعاء وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس لندنر، في إطار زيارة رسمية إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوفد الألماني في مطار أربيل الدولي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول الألماني مساء الأربعاء لقاء ثنائياً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

كما سيعقد الوفد الألماني برئاسة لندنر، غداً الخميس، لقاءً ثنائياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي في تصريح صحفي، عقب استقباله لندنر والوفد المرافق له، "نرحب بالوزير الألماني لإجراء مزيد من المحادثات حول الأوضاع في العراق والعلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان".

وتابع "نشكر ألمانيا تصنيفها جرائم داعش ضد الإيزيديين إبادة جماعية".