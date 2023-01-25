سیاسة

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني: ما يقوم به العراق "معادٍ" للكورد

"أعتقد أن على الكورد الانسحاب من بغداد"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
کوردستان إقليم كوردستان المحكمة الاتحادية محمد حاجي محمود

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود اليوم الأربعاء الكورد إلى الانسحاب من بغداد، مشيراً إلى أن المحكمة المسماة اتحادية ليست اتحادية، وهي غير دستورية وقراراتها لن تُنفذ في إقليم كوردستان.

وحث حاجي محمود في بيان له، الكورد على عدم تسليم أمتهم والكيان السياسي للإقليم تحت رحمة "المحكمة العربية" التي أصدرت عدداً من "القرارات الجائرة" ضدهم.

وتابع "أعتقد أن على الكورد الانسحاب من بغداد وقطع العلاقة معها، وألّا يكون هناك تمثيل عراقي في كوردستان بين الكورد وبغداد، لأن ما يقوم به العراق معادٍ للكورد".

وأشار حاجي محمود إلى أن "على المحكمة العليا في كوردستان أن تصدر قراراً حاسماً يقضي بأن المحكمة العربية في بغداد ليست محكمة اتحادية وغير دستورية، ولن يتم تنفيذ أي من قراراتها في كوردستان".

ومضى يقول "العراق يحتاج إلى محكمة دستورية"، لافتاً إلى أن المحكمة الحالية تأسست بموجب قانون إدارة الدولة المؤقت "ولا تتمتع بالشرعية".

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

حكومة إقليم كوردستان: المشاكل مع بغداد لن تُحل في ظل المحكمة الاتحادية الحالية
  42 دقائق
کوردستان

ريبر أحمد يبحث مع بلاسخارت تعزيز التعاون مع بغداد وملف سنجار
  2 ساعات
کوردستان

وزير الدفاع السويدي يكشف لكوردستان24 تفاصيل "الاجتماع الأمني" الأوروبي
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف