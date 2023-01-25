توبياس لندنر لنيجيرفان بارزاني: ألمانيا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس لندنر، مساء الأربعاء، أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع أربيل وبغداد وتحديداً في المجال الاقتصادي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل مساء اليوم الأربعاء وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية توبياس لندنر، ووفداً مرافقاً له".

وشدد الجانبان "على أهمية الاستقرار السياسي في العراق وإقليم كوردستان لتحقيق المزيد من التقدم في جميع المجالات".

ولفت لندنر إلى أن "ألمانيا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع بغداد وأربيل وتحديداً في المجال الاقتصادي، وفي هذا السياق جرى الحديث عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني إلى ألمانيا".

من جانبه "جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لألمانيا على دعمها ومساعداتها للإقليم والعراق في محاربة الإرهاب ومقارعة داعش، وإقرار البرلمان الألماني الإبادة الجماعية للإيزيديين كجريمة إبادة عرقية".

كما اتفق الجانبان "في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً جدياً وخطراً حقيقياً على أمن العراق والمنطقة".

وأكدا أن "إقليم كوردستان والعراق لا يزالان بحاجة لاستمرار مهام التحالف الدولي للقضاء على داعش".

كما تناول الاجتماع علاقات أربيل وبغداد وضرورة استمرار الحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وكذلك الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة.