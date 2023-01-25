سیاسة

نيجيرفان بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية مجحف ويستهدف الاستقرار السياسي في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إن قرار المحكمة الاتحادية مجحف ويستهدف الاستقرار السياسي في العراق.

وأضاف نيجيرفان بارزاني في بيان أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية لعامي 2021 و2022، قرار غير عادل ومجحف".

واضاف أن "هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأهالي كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية السياسية والاستقرار السياسي، والاتفاق الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

وتابع "لقد مر العراق بعملية سياسية طويلة ومعقدة وغير مستقرة إلى أن ولدت في النهاية حكومة في بغداد عقد شعب العراق عليها الأمل في مرحلة من الاستقرار ومستقبل أفضل، وكانت التوقعات كلها من المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد، وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر".

وقال نيجيرفان بارزاني إن "قرار المحكمة الاتحادية في هذا التوقيت، مثير للشكوك ويطرح العشرات من التساؤلات الكبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيسي من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

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