بعد عامين.. ميتا تعتزم إعادة تفعيل حساب ترامب

أربيل (كوردستان24)- قررت شركة ميتا العملاقة للتواصل الاجتماعي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتي إنستاغرام وفيس بوك بعد حظره عقب اعتداء أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن عام 2021.

وعبر منصته تروث سوشال علق ترامب على قرار ميتا، قائلا إنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية في بيان: "سنعيد تفعيل حسابي ترامب على فيس بوك وإنستاغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن إعادة الحسابين تترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

ولم يكن من الواضح إن كان ترامب الذي أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى المنصتين أو متى سيقوم بذلك، كما أن ممثليه لم يردوا فورا على طلب للتعليق.

لكن الملياردير البالغ 76 عاما ادعى بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح أن تغييبه أدى الى خسارة فيس بوك "مليارات الدولارات" من قيمته.

وفي تعليقه على قرار "ميتا"، حذر ترامب على موقعه "تروث سوشال" من أن "شيئا كهذا لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو لأي شخص آخر لا يستحق العقاب".

وقام فيس بوك بحظر ترامب بعد يوم من محاولة مجموعة من أنصاره اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 لمنع تنصيب جو بايدن رئيسا.