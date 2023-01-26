اليونسكو تدرج مدينة أوديسا على قائمة المواقع التراثية "المعرضة للخطر"

أربيل (كوردستان24)- أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الأربعاء، الوسط التاريخي لمدينة أوديسا الأوكرانية على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر، في خطوة ستفتح المجال أمامها للحصول على مساعدات دولية.

بدورها وصفت موسكو القرار بـ"السياسي" وقالت إن دولا غربية مررته بمساعدة أمانة المنظمة التي "فقدت حيادها"، على حد قولها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "مجموعة من الدول المنتمية إلى 'الغرب الجماعي"، قامت بـ"مساعدة فاضحة من أمانة اليونسكو التي فقدت حيادها، بتمرير على عجل قرار سياسي" بإدراجها الوسط التاريخي للمدينة المطلة على البحر الأسود على هذه القائمة.

وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فإن هذا القرار "يعترف بالقيمة العالمية الهامة لهذا الموقع، وبواجب الإنسانية جمعاء على حمايته".

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن إدراج "المركز التاريخي لمدينة أوديسا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، يفسح المجال أمامها للحصول على مساعدة دولية معززة على الصعيدين التقني والمالي معا، وقد تطلب أوكرانيا هذه المساعدة بغية ضمان حماية هذا الموقع والمساعدة على إعادة تأهيله عندما تقتضي الحاجة".

وأوضحت اليونسكو أن "لجنة التراث العالمي لجأت إلى اتباع إجراء عاجل نصت عليه المبادئ التوجيهية التنفيذية لاتفاقية التراث العالمي، نظرا إلى التهديدات التي تواجهها المدينة منذ بداية الحرب".