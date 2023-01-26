ارتفاع الإيرادات العراقية النفطية بنسبة 4 بالمئة خلال شهر

أربيل (كوردستان24)- أفادت بيانات وزارة النفط الاتحادية، ان الإيرادات النفطية العراقية، ارتفعت بنسبة 4 بالمئة، على أساس سنوي في شهر كانون الاول الماضي، فيما ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 1.68بالمئة.

وذكرت البيانات ان الإيرادات النفطية للعراق، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 4.29 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول لتصل الى 7.708 مليارات دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 الذي بلغت الإيرادات النفطية فيه 7.391 مليارات دولار".

واشارت البيانات الى أن "مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الاول انخفضت بنسبة 7.37 بالمئة على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.321 مليارات دولار".

واشارت الى ان "صادرات العراق النفطية لشهر كانون الاول الماضي ارتفعت بنسبة 1.68 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 103.281 مقارنة بنفس الشهر من العام 2021 التي سجلت فيها الصادرات النفطية 101.579 مليون برميل".

يذكر أن العراق يصدر أكثر من 65 بالمئة من النفط الخام لدول شرق آسيا وخاصة الصين والهند، كما يصدر البقية لدول اوربا وامريكا.