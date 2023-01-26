ريواز فائق: قرار المحكمة الاتحادية يشوّه أرضية التفاهمات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة برلمان إقليم كوردستان، ريواز فائق، ان القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العراقية، بخصوص منع ارسال المستحقات المالية الشهرية لموظفي إقليم كوردستان، يشوّه أرضية التفاهم والاتفاق بين أربيل وبغداد.

ونشرت فائق على حسابها في موقع تويتر "عدا عن الإضرار المباشر بموظفي إقليم كوردستان، وبالخدمات العامة للمواطنين فإن قرار المحكمة الاتحادية، يشوه أرضية التفاهم والاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد ويعرض مستقبل العمل المشترك والثقة، للمخاوف والشكوك".

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة العراقية والمتعلقة بإرسال سلف مالية الى اقليم كوردستان.

ولاقى القرار استياء حادا على الصعيد الرسمي والشعبي في إقليم كوردستان، حيث اعتبرت حكومة الإقليم القرار، معاداة لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، وتأكيداً على المضي بالسياسات الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفق بيان لها.