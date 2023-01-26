برلمان كوردستان يصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- انتقد برلمان إقليم كوردستان، في بيانٍ رسمي له اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي أصدرته مؤخّراً.

وقال البرلمان في بيانه "للأسف، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية مرة أخرى قراراً آخر ضد حقوق الشعب الكوردستاني، وقلصت إلى حد كبير الآمال في مزيد من الاتفاق والتنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وتسبب ذلك ببداية التوترات".

وأضاف البيان "أصدرت المحكمة الاتحادية أحكاماً متكررة ضد حقوق وإنجازات شعب كوردستان دون مراعاة حقوقه واستحقاقاته، وفي الوقت الذي تحوم الشكوك حول دستورية المؤسسة بأكملها، كان من الضروري أن يتم تأسيسها وفقاً لمبادئ الدستور، واحترام حقوق جميع المكونات وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".

وتابع "قرار المحكمة الاتحادية سيكون له تأثير مباشر على حياة الموظفين وجميع شعب كوردستان والخدمات العامة، كما سيكون له أثر سلبي على التقارب والتفاهم بين أربيل وبغداد الذي كان شعب العراق يأمل أن يكون بداية لإنهاء خلافاتهم وتنفيذ المواد الدستورية واستعادة الحقوق لجميع المناطق".

وقال برلمان كوردستان "سيؤدي قرار المحكمة إلى توسيع الفجوة بين مكونات العراق جميعها، وعوضاً من العمل على تحقيق التقارب بين المواطنين والقوى السياسية، فإن هذا القرار سيعزز التباعد ويزيد من المشاكل والصراعات ويضع العقبات أمام العراق".

وطالب برلمان الإقليم في ختام بيانه، "بإلغاء جميع القرارات الجائرة الصادرة بحق شعب كوردستان وفتح الباب مجدداً أمام الحوار والاتفاق".

وختم البيان "المحاكم ومبادئ القانون، هي لتحقيق وتعزيز التفاهم والتقارب والعدل، وليس لخلق الانقسامات وفرض الذات".