سیاسة

الهجرة تعلن عودة 215 نازحاً إلى ديالى

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة النازحين عودة ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن عودة 215 نازحاً الى قريتي عرب فارس الطعان والعكيدات في ديالى.

وذكرت جابرو في بيان، أن "(215) نازحاً بما يعادل (43) أسرة من أقضية بعقوبة والمقدادية وكلار، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قريتي ( عرب فارس الطعان والعكيدات) التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى"، مشيرة إلى أن "العودة جاءت بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية".

وأضافت انه "تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية من خلال برامج الانتقال والانتعاش، بإعادة بناء وترميم منازلهم وأعمار البنى التحتية لشبكتي الكهرباء والماء، فضلاً عن شمولهم بمخصصات النقل".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف