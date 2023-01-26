الهجرة تعلن عودة 215 نازحاً إلى ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن عودة 215 نازحاً الى قريتي عرب فارس الطعان والعكيدات في ديالى.

وذكرت جابرو في بيان، أن "(215) نازحاً بما يعادل (43) أسرة من أقضية بعقوبة والمقدادية وكلار، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قريتي ( عرب فارس الطعان والعكيدات) التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى"، مشيرة إلى أن "العودة جاءت بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية".

وأضافت انه "تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية من خلال برامج الانتقال والانتعاش، بإعادة بناء وترميم منازلهم وأعمار البنى التحتية لشبكتي الكهرباء والماء، فضلاً عن شمولهم بمخصصات النقل".