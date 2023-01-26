الحكم بالإعدام بحق 14 ارهابيا اشتركوا في مجزرة سبايكر

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، أحكاماً بالإعدام بحق أربعة عشر إرهابياً اشتركوا في مجزرة سبايكر.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق أربعة عشر مجرماً إرهابياً عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014".

وأضاف البيان، أن "المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين".

وتابع أن "الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".