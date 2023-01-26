رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصلة البريطانية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس 26 كانون الثاني (يناير) 2023، القنصلة العامة البريطانية الجديدة لدى إقليم كوردستان روزي كيف.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصلة البريطانية بمناسبة تسلّم عملها الجديد، وتمنى لها النجاح في مهامها، وأعرب عن دعم حكومة إقليم كوردستان التام للقنصلة الجديدة من أجل تعزيز العلاقة المتينة بين بريطانيا وإقليم كوردستان.

هذا وشكرت القنصلة العامة البريطانية الجديدة حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع القنصلية العامة لبلادها، وأبدت الرغبة في توطيد آفاق العلاقات مع إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى تسليط الضوء على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، إذ أكد رئيس الحكومة على أن العملية الانتخابية يجب أن تجرى في وقت مناسب من هذا العام، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ الاستعدادات وتوفر المتطلبات كافة لإجراء الانتخابات في موعدها.