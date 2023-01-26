مسرور بارزاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، القنصل البريطاني الجديد في أربيل، روزي كايف.

وهنّأ مسرور بارزاني في بداية اللقاء، القنصل البريطاني على تسلّم مهامه، متمنياً له الموفقية، معرباً في الوقت ذاته عن دعم حكومة الإقليم الكامل له من أجل تعزيز العلاقة القوية بين المملكة المتحدة وكوردستان.

قد يهمّك: الرئيس بارزاني يستقبل القنصل البريطاني الجديد في أربيل

من جانبه، شكر القنصل العام البريطاني الجديد حكومة كوردستان على تعاونها مع القنصلية العامة البريطانية، مبدياً رغبتها في تطوير علاقات شاملة مع الإقليم.

وكان أهمية إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم موضوعاً آخر ناقشه الجانبان، حيث شدّد مسرور بارزاني على وجوب إجراء الانتخابات في موعدٍ مناسب هذا العام.

وأكّد أن حكومة إقليم كوردستان ستجري كافة الاستعدادات للانتخابات وتعمل على توفير المستلزمات الضرورية لذلك.