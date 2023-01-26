سیاسة

الاتحاد الوطني: سنعقد لقاء ثنائياً مع الديمقراطي الكوردستاني السبت المقبل

author_image أحمد حاجي
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني
کوردستان سوران جمال طاهر الاتحاد الوطني الكوردستاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر لكوردستان 24، اليوم الخميس، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان لقاء ثنائياً في السليمانية يوم السبت المقبل.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني أن "الجانبين لديهما رؤى ووجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا والمفات".

وأكد أن "المهم هو أن يعقدا الاجتماع الثنائي، ويضعا برنامجاً يتكفل بحل المشاكل والخلافات العالقة بينهما".

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