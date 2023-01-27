غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع

أربيل (كوردستان24)- شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على غزة الجمعة بعدما أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل اعترضتهما أنظمة دفاعها الصاروخي. ويأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية الخميس أسفر عن سقوط 10 قتلى.

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة الجمعة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية "تقصف حاليا قطاع غزة".

من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة الأنباء الفرنسية إن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية الخميس أسفر عن سقوط 10 قتلى وهو أكبر عدد خلال يوم واحد منذ أعوام، وقررت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية.

وبثت القناة 12 الإسرائيلية مقطعا مصورا لصواريخ اعتراضية إسرائيلية تنطلق في السماء فوق مدينة عسقلان على بعد نحو 12 كيلومترا شمالي قطاع غزة.

ولم تتبن أي جهة على الفور إطلاق المقذوفين. وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض "قذيفتين صاروخيتين أطلقهما مخربون في قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لا تتطلع إلى تصعيد الوضع، على الرغم من أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بالبقاء في حالة تأهب في مختلف القطاعات.

وتحدث مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول عربية مع المسؤولين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية للحيلولة دون تحول الاشتباكات في جنين، وهي ضمن مناطق شهدت عمليات إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية، إلى مواجهة أوسع نطاقا.

من جهتها أقرت وزارة الخارجية الأمريكية "بالتحديات الأمنية شديدة الواقعية التي تواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، ونددت "بتخطيط وشن الجماعات الإرهابية هجمات على المدنيين".

وقالت "نأسف لخسارة أرواح بريئة وكذلك للمصابين من المدنيين ونعبر عن قلقنا العميق بسبب دائرة العنف في الضفة الغربية".

وشددت الخارجية على "الحاجة الملحة لخفض التصعيد من كافة الأطراف والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتعاون من أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية".