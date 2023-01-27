الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن يدرك أهمية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، يوم الخميس، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أهمية إقليم كوردستان، وعموم العراق.

وقال باتيل في رد على سؤال لمراسل كوردستان 24، ان الرئيس الأمريكي يدرك أهمية إقليم كوردستان والعراق، مشيرا الى ان واشنطن ترغب في أن يكون العراق دولة قوية ذات سيادة، وأن تقدم كافة الخدمات لمواطنيها كالكهرباء والمياه والصحة.

واضاف باتيل ان "الرئيس بايدن يدرك أهمية دور الولايات المتحدة لأمن إقليم كوردستان والعراق، فضلا عن أهميته لمجمل القضايا الأمنية التي تهم العراق والشرق الأوسط".