توقعات بهطول أمطار وثلوج خلال اليومين المقبلين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الجمعة، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وذكرت الهيئة في بيان، ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 1-2 درجة.

ووفقا هيئة الأنواء الجوية، فإن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية".

وتوقع البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة".