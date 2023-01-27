صحة وبیئة

توقعات بهطول أمطار وثلوج خلال اليومين المقبلين في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء حالة الطقس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الجمعة، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة. 

‏وذكرت الهيئة في بيان، ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا  من 1-2 درجة.

ووفقا هيئة الأنواء الجوية، فإن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية".

وتوقع البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف