مسؤول بالديمقراطي يحذر من خطر على استقرار العراق ويؤكد: لدينا قواسم مشتركة مع الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان24)- حذر مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين اليوم الجمعة، من خطر يحدق باستقرار العراق، مؤكدا في الوقت نفسه ان هنالك الكثير من القواسم المشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأعرب علي حسين في تصريح للصحفيين على هامش زيارة أجراها اليوم للجامع الكبير في السليمانية، عن تفاؤله بإمكانية تخطي المشاكل والخلافات السياسية بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني، محذرا في الوقت ذاته من خطر يحدق باستقرار العراق قاطبة بما فيه إقليم كوردستان.

وقال حسين إن العراق والمنطقة يمران بوضع حساس"، مضيفا أن "هناك خطر يهدد إستقرار المنطقة بشكل عام، والعراق وإقليم كوردستان أيضا".

وحول العلاقات والاجتماع المقبل بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم أوضح حسين قائلا: لدينا العديد من النقاط المشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وسنبدأ بالنقاط المشتركة لحل القضايا.

وأضاف "لدينا تجربة جيدة في اقليم كوردستان تتطلب ولاء وعمل جميع الوطنيين، ولقد تم تحقيق تقدم جيد في مختلف المجالات، ويجب الحفاظ على تجربتنا".

وقال حسين، "إذا لم تجر الانتخابات في موعدها، فإن تجربة إقليم كوردستان ستكون موضع تساؤل ، ولكل من الشعب الكوردي وأصدقائنا في العالم الحق في عدم قبولنا".