سیاسة

مسؤول بالديمقراطي يحذر من خطر على استقرار العراق ويؤكد: لدينا قواسم مشتركة مع الاتحاد الوطني

author_image سوار أحمد
کوردستان علي حسين الاتحاد الوطني العراق

أربيل (كوردستان24)- حذر مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين اليوم الجمعة، من خطر يحدق باستقرار العراق، مؤكدا في الوقت نفسه ان هنالك الكثير من القواسم المشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأعرب علي حسين في تصريح للصحفيين على هامش زيارة أجراها اليوم للجامع الكبير في السليمانية، عن تفاؤله بإمكانية تخطي المشاكل والخلافات السياسية بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني، محذرا في الوقت ذاته من خطر يحدق باستقرار العراق قاطبة بما فيه إقليم كوردستان.

وقال حسين إن العراق والمنطقة يمران بوضع حساس"، مضيفا أن "هناك خطر يهدد إستقرار المنطقة بشكل عام، والعراق وإقليم كوردستان أيضا".

وحول العلاقات والاجتماع المقبل بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم أوضح حسين قائلا: لدينا العديد من النقاط المشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وسنبدأ بالنقاط المشتركة لحل القضايا.

وأضاف "لدينا تجربة جيدة في اقليم كوردستان تتطلب ولاء وعمل جميع الوطنيين، ولقد تم تحقيق تقدم جيد في مختلف المجالات، ويجب الحفاظ على تجربتنا".

وقال حسين، "إذا لم تجر الانتخابات في موعدها، فإن تجربة إقليم كوردستان ستكون موضع تساؤل ، ولكل من الشعب الكوردي وأصدقائنا في العالم الحق في عدم قبولنا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف