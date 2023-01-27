السوداني يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو في باريس

أربيل (كوردستان24)- ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مقر إقامته بالعاصمة باريس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودريه أزولاي، بحضور وزير الخارجية ووزير الثقافة والسفير العراقي في باريس".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم".

وثمّن السوداني، "مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري، والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي، والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم".

وأبدى رئيس الوزراء، "رغبة الحكومة في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة"، مؤكداً "التطلع لأنْ يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو".

من جانبها، أشارت أوزلاي إلى "العلاقة المتميزة مع العراق؛ لما يمثله من عمق تاريخي"، مؤكدة أن "إحياء مدينة الموصل، يشكل أكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية".

وأكدت مديرة منظمة اليونسكو، "مضيّ المنظمة بمشروع للتدريب التقني والمهني في العراق"، مرحبة بـ"ترشيح العراق للمجلس التنفيذي لليونسكو".