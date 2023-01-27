سیاسة

هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب بعدم تسليم سعودي شيعي إلى الرياض

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب اليوم الجمعة بعدم تسليم سعودي شيعي إلى الرياض.

وقالت المنظمة في بيان إن حسن آل الربيع، الموجود في المغرب منذ الصيف الماضي، محتجز في سجن قريب من الرباط بعد اعتقاله في مطار مراكش في 14 كانون الثاني يناير.

وأضافت المنظمة أن الادعاء السعودي يتهم الربيع بمغادرة المملكة بطريقة غير قانونية.

وقال مصدر قضائي مغربي إن محكمة مغربية ستنظر في قضية الربيع وستصدر حكماً في مدى صحة تسليمه من الناحية القانونية قبل أن تتخذ الحكومة قراراً نهائياً في هذا الشأن.

وتنفي السعودية ممارسة أي تمييز ضد الشيعة، واتهمت إيران مراراً بإثارة اضطرابات سابقة في المملكة من خلال استغلال النعرات المذهبية.

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