مجتمع

إقليم كوردستان يوعز بتقديم العلاجات إلى أطفال التوحد مجاناً

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کوردستان التوحد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، تقديم الفحوصات والعلاجات اللازمة إلى الأطفال المصابين بمرض التوحد مجاناً.

وذكر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً يقضي بتقديم "جميع الفحوصات والعلاجات للأطفال المصابين بالتوحد مجاناً في المراكز الصحية الحكومية".

وأشار إلى أن القرار الحكومي الذي عممته وزارة الصحة مؤخراً "يشمل جميع المدن والقصبات في إقليم كوردستان، مما سيخفف العبء عن كاهل ذوي هذه الفئة من الأطفال".

وتضم أربيل ثلاثة مراكز حكومية و10 أخرى أهلية مخصصة للمصابين بالتوحد، لكن الحكومة تسعى إلى زيادة عددها مع ارتفاع أعداد المصابين بالتوحد في الكثير من مدن الإقليم.

وسبق أن قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إنه يدرك التحديات التي تواجه المصابين، وأكد أن الحكومة تخطط للاستثمار في مراكز التوحد في أرجاء الإقليم كافة.

ويعاني الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، من صعوبة في التواصل ومشاكل في السلوك تصل أحياناً إلى العنف والعصبية المفرطة.

ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.

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