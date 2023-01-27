إدارة سوران تسابق الزمن لإنجاز طريق استراتيجي من أربعة مسارات

أربيل (كوردستان 24)- ما زال العمل مستمراً على قدم وساق في مشروع توسعة طريق سبيلك - خليفان البالغ طوله 8.5 كيلومتر وبتكلفة 64 ملياراً و234 مليوناً و365 ألف دينار.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أن المشروع ينفذه مهندسون محليون على ميزانية إدارة سوران المستقلة وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء.

ويضم الطريق المزدوج سبيلك - خليفان ممرين سفليين (نفقين)، الأول على طريق بارزان - سبيلك – خليفان، والثاني على طريق وادي آلانة - خليفان - سبيلك.

ويتألف الطريق من أربعة مسارات، منها مساران ذهاباً ومثلهما إياباً، بطول 8.5 كيلومتر، وبدأ العمل به في 19 أيلول 2022، وسيتم إنجازه خلال 600 يوم عمل.