بخدمات شاملة ومجانية.. خطط حكومية لتوسيع مستشفى البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم حكومة إقليم كوردستان توسيع مستشفى البيشمركة الذي يقدم خدماته إلى منتسبي البيشمركة وذوي الشهداء مجاناً.

وذكر الموقع الرسمي لحكومة الإقليم أن "الاهتمام بالقطاع الصحي وتشييد مستشفيات عصرية لتقديم أفضل الخدمات الصحية إلى المرضى والمواطنين، يمثل من أولويات برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

ويقدم مستشفى البيشمركة في أربيل، وهو مستشفى حكومي، جميع خدماته الصحية لقوات البيشمركة والأقرباء من الدرجة الأولى وذوي الشهداء مجاناً، وبدأ بناء المستشفى عام 2019 بالتعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، وفي 1 آذار 2021 دخل الخدمة، ولا يزال مستمراً بذلك.

وقال مدير مستشفى البيشمركة في أربيل الدكتور دانا أحمد إن "المرضى الذين يراجعون المستشفى يستفيدون من جميع الخدمات مجاناً، ولا يتم دفع أي مبلغ مقابل الخدمات الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية".

ويستقبل المستشفى، وهو سعة 30 سريراً، نحو 60 مراجعاً يومياً، إذ يتلقون الخدمات الصحية من قبل 170 موظفاً.

وبهذا الصدد قال مدير المستشفى إن "وزارة البيشمركة تدعم المستشفى، وهناك خطط لتوسيعه مستقبلاً".

ويعد مستشفى البيشمركة أول مستشفى على مستوى العراق، خُصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا مباشرة بعد تفشي الجائحة، وبعد تراجع حدة المرض وتماثل المصابين إلى الشفاء، خُصص المستشفى لقوات البيشمركة.