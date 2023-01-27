دهوك تنشئ منطقة صناعية جديدة وتحوّل موقعها القديم إلى حديقة خضراء

أربيل (كوردستان 24)- تنفذ التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، مشروعاً حيوياً آخر يتمثل في إنشاء موقع جديد للمهنيين في مجال صيانة السيارات، في إطار مشروع حديث ومتطور عند البوابة الغربية (المدخل الغربي) لمدينة دهوك.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، يتألف المشروع من خمس مناطق بمساحة إجمالية قدرها 300 دونم، وتبلغ تكلفة تنفيذه نحو 62 مليون دولار.

وعن المشروع وأهميته، قال صاحب الشركة المُنفذة دلوفان بركات إنه "تم توفير كل المتطلبات الضرورية للمشروع، سواء لمن يزاول عمله فيه، أو لمن يزور المنطقة".

وتم إنجاز ثلاث مناطق من أصل خمس، وستتضمن 2378 محلاً وورشة بمساحات متباينة، في حين لا يزال العمل مستمراً في منطقتين أُخريين.

وأضاف بركات "سيتم بناء حديقة عامة في الموقع القديم للمنطقة الصناعية سعياً لزيادة نسبة المساحات الخضراء، مما سيضفي مظهراً جمالياً للبوابة الشرقية لمدينة دهوك".

وسيحل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 62 مليون دولار، محل المنطقة الصناعية الحالية التي تعكس مظهراً غير حضاري عند البوابة الشرقية لمدينة دهوك، وسيتم تحويل الموقع إلى حديقة بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء في المنطقة.