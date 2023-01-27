تظاهرات في أفغانستان وباكستان احتجاجاً على حرق المصحف في السويد وهولندا

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر آلاف الأفغان اليوم الجمعة للتعبير عن غضبهم بعدما حرق سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف الشريف علناً في السويد وهولندا الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران بعد ظهر اليوم "نظم سكان كابول احتجاجات في أجزاء مختلفة من المدينة اليوم".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بدخشان بشمال البلاد مهد الدين أحمدي أن الآلاف تجمعوا بعد صلاة الجمعة للاحتجاج.

وأضاف "كانوا يقولون ‘الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة‘".

وتابع "قالوا إن مثل هذه الأعمال يجب ألا تتكرر، كما طالبوا الإمارة الإسلامية باتخاذ موقف قوي ضد مثل هذه الأعمال"، وذلك في إشارة إلى إدارة طالبان.

ودعت وزارة الخارجية الأفغانية التي تديرها طالبان في وقت سابق من الأسبوع الحكومة السويدية إلى معاقبة ذلك الرجل ومنع وقوع أي حوادث مماثلة.

كما تظاهر آلاف الأشخاص في باكستان عقب صلاة الجمعة للتعبير عن غضبهم إزاء حرق وتمزيق نسختين من المصحف في السويد وهولندا.

ويعد التجديف والتعرّض للدين الإسلامي من القضايا التي تثير تنديداً شعبياً عارماً في باكستان حيث غالبا ما يعبّر قادة البلاد عن قلقهم إزاء تنامي كراهية الإسلام على الساحة الدولية.

وشهدت لاهور، ثاني أكبر مدن باكستان، تظاهرة شارك فيها خمسة آلاف شخص على الأقل هتفوا "القرآن مطبوع في قلوبنا" و"أنا حامي القرآن"، نظّمتها حركة "لبيك باكستان" الإسلامية.

ونظّمت في كراتشي الجنوبية تظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص. وفي التظاهرتين تم تمزيق أعلام سويدية.