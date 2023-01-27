مع اشتداد المعارك.. العراق يعلّق العمل القنصلي في سفارته لدى أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق اليوم الجمعة تعليق العمل القنصلي في سفارته لدى أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بسبب اشتداد المعارك بين الروس والأوكرانيين.

وتصاعدت الاشتباكات الدائرة بين الجانبين في محاولة لاختراق الخطوط والأوكرانية في الشرق والشمال الشرقي قبل أن تتسلم كييف دبابات من حلفائها الغربيين.

وتقول كييف إن معارك ضارية تدور رحاها بعد يوم من مقتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وبعد جدل واسع، وسترسل ألمانيا والولايات المتحدة إلى أوكرانيا عشرات الدبابات الحديثة للمساعدة في صد القوات الروسية، مما يفسح الطريق أمام آخرين ليحذوا حذوهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان "تم تعليق العمل القنصلي بشكل مؤقت في سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا، بسبب التصعيد العسكري الأخير هناك".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية".

ويواجه ملايين الأوكرانيين نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت الطاقة وحرمت السكان من التدفئة والإضاءة والمياه.

ودأبت أوكرانيا على اتهام روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية وهو ما نفته موسكو.

وظلت الخطوط الأمامية ثابتة إلى حد كبير لمدة شهرين مع محاولة روسيا كسب أراض في الشرق بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي هناك وحماية ممر من الأراضي سيطرت عليه في جنوب أوكرانيا.