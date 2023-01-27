سیاسة

مع اشتداد المعارك.. العراق يعلّق العمل القنصلي في سفارته لدى أوكرانيا

تقول كييف إن معارك ضارية تدور رحاها بعد يوم من مقتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة
author_image Kurdistan24 اربیل
تتهم كييف موسكو أيضا بترحيل أطفال وبالغين من المناطق المحتلة ومنحهم جوازات سفر روسية
تتهم كييف موسكو أيضا بترحيل أطفال وبالغين من المناطق المحتلة ومنحهم جوازات سفر روسية
العراق روسيا العراق أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق اليوم الجمعة تعليق العمل القنصلي في سفارته لدى أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بسبب اشتداد المعارك بين الروس والأوكرانيين.

وتصاعدت الاشتباكات الدائرة بين الجانبين في محاولة لاختراق الخطوط والأوكرانية في الشرق والشمال الشرقي قبل أن تتسلم كييف دبابات من حلفائها الغربيين.

وتقول كييف إن معارك ضارية تدور رحاها بعد يوم من مقتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وبعد جدل واسع، وسترسل ألمانيا والولايات المتحدة إلى أوكرانيا عشرات الدبابات الحديثة للمساعدة في صد القوات الروسية، مما يفسح الطريق أمام آخرين ليحذوا حذوهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان "تم تعليق العمل القنصلي بشكل مؤقت في سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا، بسبب التصعيد العسكري الأخير هناك".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية".

ويواجه ملايين الأوكرانيين نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت الطاقة وحرمت السكان من التدفئة والإضاءة والمياه.

ودأبت أوكرانيا على اتهام روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية وهو ما نفته موسكو.

وظلت الخطوط الأمامية ثابتة إلى حد كبير لمدة شهرين مع محاولة روسيا كسب أراض في الشرق بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي هناك وحماية ممر من الأراضي سيطرت عليه في جنوب أوكرانيا.

موضوعات ذات صلة
العراق

شاخوان عبد الله: جهة سياسية أمرت المحكمة الاتحادية بإيقاف مستحقات كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

العراق يوقف إجراءات نقل النفوس إلى المناطق المتنازع عليها لحين حسم مصيرها
  2 ساعات
ترکیا

تركيا تستدعي السفير الدنماركي بسبب مظاهرة مزمعة تحاكي "واقعة ستوكهولم"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف