السوداني يتحدث عن "قرار صائب" إزاء الشركات الفرنسية ويعد بتأمين عملها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة إن دخول الشركات الفرنسية لتنفيذ استثمارات في بلاده سيكون "قراراً صائباً"، متعهداً في الوقت نفسه بتأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق.

ويسعى السوداني للبحث عن شركاء في جميع الاتجاهات للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي وخصوصاً شبكة الكهرباء المتهالكة بفعل الفساد المستشري في البلاد.

وقال السوداني خلال لقائه رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى في باريس "زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين".

وأضاف أن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات".

ويوم أمس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوداني تعزيز تعاون بلديهما خصوصًا في قطاع الطاقة، إثر لقاء جرى خلاله توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية".

وبعد شهر من مشاركته في مؤتمر إقليمي لدعم العراق، أكد الرئيس الفرنسي استثماره في هذا البلد الذي يحظى بأهمية كبيرة في الشرق الأوسط وقد زاره ماكرون مرّتين منذ وصوله إلى الحكم عام 2017.

وقال السوداني، حسبما أفاد مكتبه الإعلامي اليوم، إن "دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً".

وتابع "تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة".