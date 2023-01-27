العراق وفرنسا يوقّعان مذكرات تفاهم في مجالات الأبحاث الطبية والآثار والتطوير الدبلوماسي

أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق وفرنسا، اليوم الجمعة، مذكرات تفاهم في مجالات الأبحاث الطبية والآثار والتطوير الدبلوماسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "العراق وفرنسا، وقعا اليوم، عدداً من مذكرات التفاهم في العاصمة باريس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا".

وأضاف البيان أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للأبحاث الطبية والعلمية في جامعة الموصل، يرتبط بمراكز الأبحاث العلمية في فرنسا، وبمنحة فرنسية".

وأشار إلى أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في إطار الإعلان العراقي الفرنسي لحماية الآثار والتراث، تشتمل على تقديم الخبرات والدعم الفني والعلمي في سبيل صيانة الآثار العراقية وحمايتها".

وتابع البيان أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتطوير الدبلوماسي، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب، والشراكة في إطار إدارة العلاقات الدولية والعمل في البعثات الدبلوماسية".