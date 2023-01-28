معارك شرسة في أغليدار شرق أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كلّ من روسيا وأوكرانيا أن معركة شرسة تهزّ مدينة أوغليدار التي تحاول القوات الروسية دخولها في شرق أوكرانيا.

بدروها أكدت القوات الانفصالية الموالية لروسيا أن وحدات تابعة لها تتحصن على مشارف أوغليدار، مشيرة إلى وجود القوات الروسية في الجنوب الشرقي وفي شرق المدينة.

وأكد الانفصاليون أن الانتصار في أوغليدار قد يسمح بتغيير ميزان القوى على الجبهة من خلال فتح الطريق أمام هجوم على بلدات بوكروفسك وكوراخوفي.

من جانبه أكد الجيش الأوكراني شراسة المعارك في أوغليدار، لكنه قلل في الوقت ذاته من نجاحات القوات الروسية في المدينة.

وقال باتريس باولي المسؤول عن التواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا وتقديم المساعدات العسكرية لكييف لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي على أراضيها.

المصدر: العربية