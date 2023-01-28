أمن

بريطانيا| الشرطة تعلن توقيف أحد أفراد الجيش بتهمة الإرهاب

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أفرادٌ من الجيش البريطاني- وكالات
أفرادٌ من الجيش البريطاني- وكالات
العالم الجيش البريطاني المملكة المتحدة الشرطة البريطانية دانيال عبد خليف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الجمعة، عن توقيف أحد أفراد الجيش، بتهمة الإرهاب، حيث من المقرر أن يُمثّل أمام المحكمة اليوم السبت.

وأكدت الشرطة في بيانٍ لها، توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى دانيال عبد خليف، وهو من وسط إنكلترا وعنصر في الجيش البريطاني، بحسب فرانس برس.

ويُتهم خليف، 21 عاماً، بـ"محاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصاً يرتكب عملاً إرهابيّاً أو يحضّر له" في آب 2021، وفق بيان الشرطة.

كما اتُّهِم بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر". وتعود وقائع التهمة إلى الثاني من كانون الثاني.

وقال بيان الشرطة البريطانية، أن خليف سيُمثّل أمام محكمة ويستمنستر في العاصمة لندن، اليوم السبت 28/1/2023.

 

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