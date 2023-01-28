الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، وبدأ اجتماع بين الجانبين لبحث القضايا التي تسببت في الخلافات بينهما.

وقال مراسل كوردستان24 "عقب وصول وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بدأ الاجتماع بين الجانين لبحث القضايا التي تسببت في خلافات بين الجانين".

ويضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل من جعفر إيمنكي ومحمود محمد وبشتوان صادق وعلي حسين وهيمن هورامي وأوميد صباح، أما وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني يضم كل من قوباد طالباني ودرباز كوسرت رسول وآسو مامند وأحمد عسكر ودارا عسكري وأمين بابا شيخ".

وكان مسؤل المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حلبجة علي حسين قد صرح لكوردستان24 قائلاً "سيجتمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم في السليمانية على مستوى المكتب السياسي للحزبين".

وحول العلاقات بين الحزبين قال علي حسين "واجهنا العديد من المشاكل في الماضي وقمنا بحل المشاكل من خلال الحوار، نحن طرفان مسؤولان ويقع على عاتقنا واجب حماية إقليم كوردستان، حتى لو اختلفنا لدينا العديد من الامور المشتركة، ويجب أن نتفاوض لحل الخلافات، لذلك يجب علينا أن نجتمع".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني في وقت سابق لكوردستان24 "إن وفداً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيلتقي بوفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية"، مضيفاً أن "الجانين لديهما وجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا، ولكن من المهم أن يجتمع الطرفان لوضع برنامج لحل المشاكل العالقة بين الطرفين".

وفي غضون ذلك قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتوان صادق في مؤتمر صحفي "مطلوب من الطرفين عقد عدد من الاجتماعات، لا يمكن حل المشاكل في جلسة واحدة، وبالطبع هذا لا يعني أن المشاكل كبيرة لدرجة أنه لا يمكن حلها".