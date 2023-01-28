"ميسي بغداد" ينافس على جائزة "أوستند" ببلجيكا

أربيل (كوردستان 24)- ينافس الفيلم الروائي الكوردي "ميسي بغداد"، لمخرجه "سهيم عمر خليفة" على جائزة أفضل فيلمٍ في مهرجان أوستند السينمائي في بلجيكا.

وخلال مسيرته، أحرز مخرج العمل المتحدّر من قضاء زاخو بإقليم كوردستان، 120 جائزة في المهرجانات المحلية والدولية، عن 3 أفلام قصيرة هي (أرض الأبطال، ميسي بغداد، الصياد السيء).

وكان خليفة المقيم في بلجيكا منذ عدة سنوات، سبق أن أخرج عام 2012، قصة "ميسي بغداد" كفيلمٍ قصير حصد أكثر من 60 جائزة، ورُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلمٍ قصير.

ويعد فیلم "ميسي بغداد" ثاني فیلم طویل للمخرج بعد "زاغروس" الذي نال تسعة جوائز عالمیة، منها الجائزة الرئیسیة في الدورة الرابعة والأربعین لمهرجان غینت في بلجیکا.