مباحثات معمّقة بين وزيري الخارجية العراقي والمغربي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن وصول وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى بغداد في زيارةٍ ليومٍ واحد، من المقرر أن يفتتح خلالها سفارة بلاده في العاصمة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن "جولة مباحثات معمّقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة".

وأكد الجانبان "على أهمية انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة وتعميق التشاور السياسي وإيجاد آليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله.

وأضاف أكّد الوزيران "على أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلقاً لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين".

وشددا على "أن أهمية التعاون الثنائي وتبادل الدعم ضمن الآليات متعددة الأطراف ستشهد دعماً متبادلاً، وأن العلاقة ستعكس الطموحات الاستثمارية والتنموية للبلدين".

ولفت الصحاف إلى أن "الوزير فؤاد حسين أكد أن العلاقة مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي".

وأوضح في الوقت ذاته أن "العراق يؤدي دوراً محورياً في المنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة الافريقية".

في المقابل، أكد وزير الخارجية المغربي "أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأُطر القانونية".

وتابع الصحاف أن "ملتقيات رجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة".

واعتبر في هذا السياق، أن "السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد".

وبعد لقائه بـ فؤاد حسين، من المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية المغربية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.